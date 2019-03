Steyr feiert mit „Cabaret“ Musikfestival-Jubiläum

85 Prozent Auslastung

Als Hauptdarsteller werden Rebecca Soumagné (Sally), Ben Connor (Cliff) und Oliver Liebl (Ernst) in neun Vorstellungen in die 20er entführen. Vor der Musicalpremiere am 25. Juli findet aber auch noch ein Jubiläums-Sommerfest am 19. Juli statt, ebenso gibt es Vorstellungen und Workshops für Kinder. Gemeinsam mit dem großen Sparkassen-Sponsor hofft man wieder auf eine hohe Auslastung - letztes Jahr waren es immerhin 85 Prozent.