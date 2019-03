Dreister Einschleichdieb in Flachau festgenommen

Die Polizei installierte daraufhin in einem Objekt eine mobile Alarmanlage. Als am Montag dann der Alarm losging, fuhr die Polizei sofort zum Tatort und konnte in unmittelbarer Nähe den 60-jähriger Kärntner ausfindig machen. Der Mann wehrte sich aber so massiv, dass zwei Beamte verletzt wurden. Erst durch ein Pfefferspray schafften es die Ermittler, den Mann unter Kontrolle zu bringen.