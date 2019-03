Rammstein schockt mit KZ-Häftlingen am Galgen

Mit einem 35-Sekunden-Clip bewirbt Rammstein gerade ihre neue Single. Doch was man darin zu sehen bekommt, schockt nicht nur die Fans der Kult-Rocker. Denn als die Kamera nah an den vier Gesichtern der Band-Mitglieder vorbeifährt, sieht man diese in Kleidung, die jener der KZ-Häftlinge angelehnt ist, am Galgen stehen. Gitarrist Paul Landers trägt sogar einen Judenstern auf der Brust.