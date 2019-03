Walser Weltcup-gestählt nach Bukarest

Klubkollege Gabriel Janatsch bestätigte mit dem dritten Platz bis 65 kg beim Polen-Weltcup in Bialögard eindrucksvoll seine EM-Nominierung im Freistil. In dem auch Simon Marchl startet. Der Walser Youngster, der ebenso für die Junioren-EM Anfang Juni in Pontevedra (Sp) „gesetzt“ ist, belegte beim Flatz Open in Wolfurt bis 74 kg Platz zwei, nachdem er sich im Finale gegen einen US-Amerikaner eine Rippenblessur zugezogen hatte.