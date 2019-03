Fremde wollten Mädchen (8) in Auto locken

Am Montag meldete die Mutter des achtjährigen Mädchens bei der Polizeiinspektion in Hall, dass ihre Tochter in Absam in der Krippstraße gegen 12.50 Uhr von zwei Männern aus einem Auto heraus angesprochen worden sei. Die Tochter war auf dem Weg nach Hause, als ein großes, dunkelblaues Fahrzeug stehen blieb und einer von den zwei männlichen Insassen zum Mädchen in Tiroler Dialekt sagte: „Mir tätn di nach Hause führen.“ Das Mädchen reagierte richtig, ging nicht auf das Angebot der Männer ein und lief nach Hause. „Eine sofortige Fahndung brachte keine Ergebnisse“, heißt es vonseiten der Polizei.