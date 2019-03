Leobner Kirche: Vandalen urinierten gegen Altar

In der Stadtpfarrkirche Leoben sind seltsame Dinge passiert: Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben unbekannte Täter bereits am vergangenen Samstag Einrichtungsgegenstände des Gotteshauses umgestellt, teilweise drapiert und Weihwasser verschüttet. Laut Pfarrer Markus Plöbst wurde auch beim Altar uriniert. Er meinte: „Das war kein einfacher Vandalenakt. Das ist spiritueller Anarchismus.“