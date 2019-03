Rotes Kreuz: Die Kinder fit in Erster Hilfe machen

Daniel Kaspar vom Österreichischen Jugendrotkreuz: „Wir wollen zum einen das Bewusstsein für Gefahren, Fluchtwege und Erste Hilfe erhöhen. Zum anderen geht es ganz klar darum, in herausfordernden Situationen gut zu reagieren, ruhig zu bleiben und Erste Hilfe zu leisten.“ Die Kindergartenpädagoginnen sind stark eingebunden, damit die Unterlagen und Materialien in der Praxis gut anwendbar sind. Zehn Kindergärten in Stadt und Land Salzburg nehmen ab Herbst 2019 am Pilotprojekt teil. In der BAfEP (Bundesanstalt für Elementarpädagogik) werden auch die Schülerinnen und Schüler die Themen Erste Hilfe und Risikokompetenz durchnehmen. Projektpartner sind außerdem AVOS (Arbeitskreis Vorsorgemedizin Salbzurg), AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) und die Kindergartenaufsicht Salzburg.