Leichtes Erdbeben im Inntal registriert

Die Erschütterungen wurden im Bereich des Epizentrums von der Bevölkerung vereinzelt verspürt. Schäden an Gebäuden wurden keine gemeldet und waren der Magnitude nach auch nicht zu erwarten, hieß es. Der Österreichische Erdbebendienst ersuchte, das Wahrnehmungsformular auf der Homepage http://www.zamg.ac.at/bebenmeldung auszufüllen oder eine schriftliche Meldungen an die Adresse Hohe Warte 38 in 1190 Wien zu schicken.