Kärntner und ihre Abenteuer auf der „drauß´n“

Gerhard Dörfler ist ein begeisterter Naturmensch, der rasch ins Schwärmen gerät, wenn sich das Gespräch um den Tagliamento dreht, den wohl bedeutendsten der letzten Wildflüsse der Alpen. Mit seiner Frau und Freunden hat Dörfler den 170 Kilometer langen Wildfluss, der durch Oberitalien an die Adria fließt, erwandert und dabei sehr viel erlebt. Was genau? Das will Gerhard Dörfler selbst erzählen, auf der „drauß’n“, der ersten Outdoormesse Kärntens.