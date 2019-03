Hypo Salzburg verzeichnete 2018 mehr Gewinn

Die Hypo Salzburg beschäftigt derzeit 357 Mitarbeiter und verfügt über 24 Filialen. Die Kundennähe und kurze Entscheidungswege nennt Praniess als Grund, warum das Kreditinstitut im vergangenen Jahr rund 3.700 neue Kunden gewinnen konnte. Positiv entwickelt habe sich das Kreditgeschäft - Praniess sprach von einem Plus von 20 Prozent - sowie die Vermögensverwaltung. Die Bank betreut für knapp 1.000 Kunden ein Vermögen von 294 Mio. Euro - ein Plus von 17,2 Prozent gegenüber 2017. Die aushaftenden Kredite lagen zum Ende des Geschäftsjahrs bei 2,3 Mrd. Euro, die Spar-und Termineinlagen betrugen 1,6 Mrd. Euro. Die Eigenmittel betragen 240,1 Mio. Euro (2017: 241,3), die Kernkapitalquote stieg von 12,52 auf 13,43 Prozent. Den Marktanteil in Salzburg bezifferte Praniess mit zehn bis zwölf Prozent und sieht noch Potenzial nach oben.