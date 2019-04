Mit „Der Kleine Vorleser“ 10 Bücher gewinnen!

Anhand der neuen, kostenlosen App „Der kleine Vorlesen“ aus dem CARLSEN-Verlag können sich Kinder dafür vorgesehene Bücher parallel zum Blättern vorlesen lassen. So können zahlreiche Bilderbücher wie „Das kleine WIR“ von Daniela Kunkel oder „So hoch der Baum“ von Jörg Hilbert auch bei Zeit- oder Sprachproblemen auf eigene Faust in Angriff genommen werden. Professionelle Sprecher leiten die Kinder durch den Text, am Ende jeder Seite signalisiert ein kleines Klingelgeräusch, dass umgeblättert werden kann.