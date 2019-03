Lohner über Drama: „Stadt wie Graz versunken“

„Krone“: Frau Lohner, Sie waren als Botschafterin von Licht für die Welt mehrfach in Mosambik. Wie ist aktuell die Situation in und um die 500.000-Einwohner-Stadt Beira?

Chris Lohner: Man muss sich das so vorstellen, als ob Graz und Umgebung plötzlich ein riesiges Meer wären, und es würden Leichen im Wasser schwimmen und Kinder herumirren und das dreckige Wasser trinken. Das ist völlig unvorstellbar!