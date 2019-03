Testimonial Michael Häupl: Kultsprüche als Mode

# Turnsackerl & Co.

Die Inspirationsplattform 1000things hat gestern einen neuen Webshop gestartet, in dem Taschen, Turnsackerl, Notizbücher und in Zukunft auch diverse andere Produkte vertrieben werden sollen. „Da wir täglich zehntausende Menschen zu Unternehmungen im ganzen Land inspirieren und zeigen, wie schön Österreich ist, wollen wir nun auch die passenden Sprüche des Landes auf diversen Produkten abbilden“, erklärt Geschäftsführer Jan Pöltner.