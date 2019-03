Verhütungsmittel: Furore um Pille für den Mann

Ein weiteres Produkt, das gerade getestet wird, jedoch nicht vor 2029 in die Apotheken kommen wird, ist die Pille für den Mann. Diese wirkt sich, wie jene für Frauen, auf den Hormonhaushalt des Mannes aus. Dadurch wird in Folge die Spermienzahl minimiert, jedoch ohne Folgen auf die Libido zu haben. Die bisher 11-beta-MNTDC genannte Tablette enthält synthetisches Testosteron, das sich auf die Samenproduktion, jedoch nicht auf den Testosteronhaushalt im restlichen Körper auswirken soll. Bisher wurde das Medikament an 40 Männern über 28 Tage getestet. Nur wenige berichteten von schwachen Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen.