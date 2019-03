„Das ist wie ein Neustart“

Jetzt biegt die Saison endgültig in die Zielgerade ein! Salzburg-Coach Marco Rose bat die Teamkicker unter den Bullen und jene, die über das Wochenende frei gehabt haben, gestern erstmals in dieser Woche zum Training. Am Sonntag fällt zu Hause gegen Austria Wien der Auftakt zur zehnteiligen Meisterrunde. Mittwoch drauf das Cup-Halbfinale in Graz beim GAK. „Fühlt sich ein bisschen wie ein Neustart an“, erzählte Sportdirektor Christoph Freund gestern.