Salzburger Hofrat räumt bei Linzer Aktenaffäre auf

Prucher ging im Dezember 2018 in Pension. Bereits wenige Wochen später holte ihn der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) als externen Prüfer in der Aktenaffäre. Dabei geht es um mehr als 1150 Strafakten, die im Magistrat in den Jahren von 2010 bis 2017 einfach so lange liegen gelassen wurden, bis sie verjährt waren. Es gab keinen kriminiellen Hintergrund, sondern „Defizite in der organisatorischen, personellen und strategischen Führungsarbeit“, wie es in einem Kontrollamtsbericht heißt. Zudem habe die interne Kontrolle völlig versagt.