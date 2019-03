Deutscher Schläger nach brutaler Attacke in Haft

Ein 43-jähriger Deutscher, der vergangenen Freitag auf einer Skipiste in Flachau fünf Personen verprügelt und teils schwer verletzt hat, sitzt mittlerweile in der Justizanstalt Puch-Urstein in Haft. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der betrunkene Urlauber war mit einer Pistenraupe der Lisa Alm in Richtung Tal unterwegs, als er grundlos Fahrgästen mit den Fäusten ins Gesicht schlug und ein Opfer mit seinem Skistock malträtierte.