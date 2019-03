Deutsch-französische Versammlung tagte erstmals

In Paris ist der Startschuss für eine verstärkte Zusammenarbeit des deutschen Bundestags mit der französischen Nationalversammlung gefallen: Insgesamt 100 Abgeordnete beider Länder haben am Montag erstmals in einer gemeinsamen parlamentarischen Versammlung getagt. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der Präsident der Nationalversammlung, Richard Ferrand, unterzeichneten die Gründungsakte.