Serien-6:1 der Bulls lässt Capitals frösteln

Während die Graz 99ers mit dem 3:2 n. V. in Linz in ihrer Historie die erste Play-off-Serie überstanden und auf KAC prallen, verlängerten die Eisbullen ihr Halbfinal-Abo. Das starke Heim-6:1 über Fehervar brachte mit 4:2 Siegen zum siebten Mal seit dem einzigen „Umfaller“ 2012 die EBEL-Top vier. Wo mit den Vienna Capitals nun die größte Nummer dieser Saison wartet. „Gut, dass jetzt die Spielfreude bei uns zurückgekehrt ist – mit der wollen wir auch gegen die Wiener ans Werk gehen“, erklärte Trainer Brucker, der als Poss-Nachfolger offenkundig an den richtigen Schrauben gedreht hat.