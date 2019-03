29 clevere Utensilien für Ihren Camping-Trip

Immer mehr Europäer haben die Schönheit der Landschaften Österreichs für sich entdeckt. Für den ersehnten Urlaub geht es nicht mehr in die Ferne, sondern in die heimische Natur. Das belegen auch aktuelle Zahlen. Wie der Österreichische Camping Club (ÖCC) verlautet, erlebt diese Urlaubsart eine noch nie dagewesene Nachfrage. Bereits 2017 freute man sich über Rekordzahlen. Die konnten allerdings mit dem letzten Jahr noch getoppt werden. Bei den Übernachtungen waren es mit 6,9 Millionen rund acht Prozent mehr und bei den Ankünften mit 1,7 Millionen neun Prozent. Besonders stark war die Nebensaison - zwischen März und November explodierten die Ankünfte um über 60 Prozent. Der ÖCC-Experte erklärt die steigende Nachfrage mit dem Interesse an unkompliziertem, naturnahem Urlaub sowie dem immer vielseitigeren Angebot dafür. Die Möglichkeiten reichen von anbenteuerlich im Zelt, alles dabei im Reisemobil oder glamourös in einer Lodge. „Viele Betreiber haben außerdem in Ausstattung und Infrastruktur investiert. Das rentiert sich nun, wie man sieht.“