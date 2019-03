Einhorn und Co. sorgen für einen süßen Popo

Unterwäsche trägt (fast) jeder jeden Tag. Die Auswahl ist dementsprechend riesig. Auch die Geschmäcker der Frauen sind verschieden: Gemütliche Slips, sexy Dessous in Spitze, heiße Hotpants - es gibt nichts, was es nicht gibt. Jetzt gibt es sogar Slips in Form von Tiergesichtern. Frau trägt also einen Fuchs, ein Einhorn oder Schweinchen am Hintern. City4U hat die Kollektion entdeckt.