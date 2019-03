Erst ein Holzzaun stoppte rollendes „Geisterauto“

Was war passiert? Laut den Bewohnern des ostseitig oberhalb der Pfotenhilfe gelegenen Nachbarhofs, habe deren Gast die Handbremse seines Fahrzeugs anzuziehen vergessen. Da das Anwesen auf einem relativ steilen Hang liegt, der erst nach mehreren hundert Metern am Mühlberger Bach endet, raste der führerlose Kleinwagen auf das Grundstück der Pfotenhilfe zu und durchschlug mit hoher Geschwindigkeit den massiven Zaun um weiter ungebremst auf den Bach zuzurasen. Nur die am Ufer stehenden Bäume konnten ihn stoppen, wurden dabei jedoch stark in Mitleidenschaft gezogen.