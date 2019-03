Zum Abschied ist der Aufstieg das Ziel

Auch Siezenheim lieferte in Grödig ab. Gegen die Westligafohlen siegten die Ikache-Boys nach Startschwierigkeiten am Ende doch klar mit 3:1. Nach sieben Jahren verlässt Coach Raphi Ikache im Sommer den Verein in Richtung Anif. Er kann auf eine sehr erfolgreiche Zeit zurück blicken: Vier Meistertitel und ein „Vizemeister“. Da wäre der Aufstieg ein willkommenes Abschiedsgeschenk: „Natürlich wollen wir, wenn es von den Punkten her reicht“, so Ikache.