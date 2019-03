Steidl verletzte sich beim Wählen

SPÖ-Landeschef Walter Steidl kam mit bandagierten Händen ins Schloss Mirabell. Nein, keine Vorbereitung auf einen politischen Boxkampf, sondern die Folgen eines Unfalls. „Ich war am Donnerstag auf dem Weg, um meine Briefwahlstimme abzugeben. Da bin ich über ein Verpackungsband gestolpert.“ Den Sturz fing Steidl mit beiden Händen auf. Er konnte noch sein Kreuzerl bei Bernhard Auinger machen, in der Nacht stellten sich aber starke Schmerzen ein. Im Spital wurden dann am Freitag Verletzungen an den Gelenkskapseln festgestellt.