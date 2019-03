Wiener Polizisten retten Pensionistin das Leben

Rund eine Woche ist es her, dass zwei Polizisten in Wien-Simmering in eine Wohnung „einbrachen“ und damit einer Pensionistin das Leben retteten. Die Frau war unglücklich gestürzt und hatte sich dabei eine stark blutende Kopfwunde zugezogen. Die beiden Beamten traten die Tür ein und retteten der Frau damit das Leben.