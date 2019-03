Stangassinger färbt Hallein wieder Rot

„Der größte Dank an diesem historischen Tag gilt natürlich den Wählerinnen und Wählern - das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, ist etwas Wunderbares und ich werde mit dieser Verantwortung sorgfältig umgehen. Ich muss aber auch Max Klappacher zu einem tollen Wahlkampf gratulieren - er und sein Team haben viel geleistet. Der letzte Dank gilt meiner Familie und meinem großartigen Team. Alle Beteiligten sind enorm gelaufen, haben viel und hart gearbeitet für diesen Erfolg. Ohne einen solchen Zusammenhalt wäre so etwas Historisches nicht möglich. Für mich ist aber heute nicht Schluss: Ab morgen wird weitergearbeitet: Für Hallein und seine Bürgerinnen und Bürger. Und mit allen Parteien und den beteiligten Menschen gemeinsam“, sagte Alexander Stangassinger in einer ersten Reaktion.