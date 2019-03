Mängel im Pflegeheim landen nun im Landtag

Jetzt ist es fix! Die ÖVP richtet eine schriftliche Anfrage an SPÖ-Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer zu den Missständen im Pflegeheim St. Georgen an der Gusen. Parteimanager Wolfgang Hattmannsdorfer stellt dabei auch die Rolle der Gemeinde, des Bürgermeistersters und der Heimaufsicht in Frage.