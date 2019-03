Rumänische Einbrecher nur auf freiem Fuß angezeigt

Anzeige auf freiem Fuß

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wurden die beiden Rumänen auf freiem Fuß angezeigt. Das sichergestellte Diebesgut wurde dem Geschäftsinhaber wieder zurückgegeben. Die Beschuldigten zeigten sich umfassend geständig und gaben bei den Vernehmungen an, bei der Reise von London bzw. Dortmund nach Rumänien in Salzburg genächtigt und dabei in einem Spiellokal eine größere Menge Bargeld verloren zu haben, das sie sich in Form von Diebstählen wieder beschaffen wollten.