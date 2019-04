Teenie wird „Super-Mann“: Wer ist „Shazam“?

Ein Superheld tritt in die Fußstapfen von Tom Hanks? In Hanks‘ Komödien-Klassiker „Big“ musste sich ein genervter Teenager dank Magie plötzlich - und auf äußerst amüsante Art und Weise - in der Welt der Erwachsenen zurechtfinden. Ähnlich Magisches widerfährt jetzt auch dem 14 Jahre alten Billy Batson in der neuesten Comicverfilmung von Marvel-Konkurrent DC: Sagt Billy das Wort „Shazam!“, wird er zum muskelstrotzendem „Super-Mann“. Doch wer ist dieser hierzulande eher unbekannte Kollege von Batman und Co. im roten Kostüm mit gelbem Blitz auf der Brust? Und wie heldenhaft ist er im Vergleich zu den anderen Mitgliedern der Justice League? krone.at erklärt, was es mit dem „neuen“ Superhelden auf sich hat, und verlost rechtzeitig zum Kinostart von „Shazam!“ Kinogutscheine und T-Shirts.