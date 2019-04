„Betty Boob“: Kampf der Trauer und dem Brustkrebs

„Geben Sie sie mir zurück!“

Am Anfang wissen wir als Leser noch herzlich wenig. Wir sehen eine Frau, Elisabeth, und wir werden Zeuge ihres Alptraums von kleinen Krabbentieren die über ihren Körper geschwemmt werden. Wir wachen mit ihr auf und dann ist sie schon weg, die Brust. Elisabeth muss bleiben. Die Perücke am Bettrand veranschaulicht, wieviel sie schon durchgestanden haben muss. Die Untersuchungen, die Chemotherapie, die Amputation. Und mit ihr verschwindet die Sicherheit, der Freund, der Job in einem großen Modekaufhaus. Es ist soviel von ihrem alten Leben, das Elisabeth sogar mit rundem Obst für Ersatz sorgen möchte.



Der filigranen Strichführung ist viel Sympathie in dem Buch geschuldet. Denn sie führt uns gut durch die Geschichte. Am Anfang überwiegen dunkle Farben und blasse Töne, nach und nach wird alles bunter und wilder. Es geht für Elisabeth hoch über die Dächer der Stadt, weit hinaus aufs Meer bis sie in einen Kreis aus Menschen stolpert, der sie so akzeptiert wie sie selbst ist. Dem selber Dinge fehlen. Es ist romantisierend, aber an diesem Zeitpunkt nehmen wir als Leser das nur zu gerne an. Es kommt einem Befreiungsschlag gleich, als sie den Namen „Betty Boob“ für sich beansprucht und ihre Narbe offen tragen kann. Der einfallsreiche Erzählstil überzeugt mit Slapstick-Momenten, ebenso wie mit diesen dunklen Panels in dem wir dem Schmerz der Protagnoistin etwas näher gelangen können. Der Comic erinnert uns nicht nur daran, das regelmässige Vorsorgeuntersuchungen ein geringer Preis für den eigenen Körper sind, sondern auch daran dass das Leben weiter gehen kann.