Niederlagen für Raffl und Grabner in der NHL!

Die beiden Villacher Eishockey-Stürmer Michael Raffl und Michael Grabner haben am Samstag mit ihren Teams in der National Hockey League (NHL) Rückschläge im Kampf um die Play-off-Plätze einstecken müssen. Raffl unterlag mit den Philadelphia Flyers zu Hause den New York Islanders 2:4, Grabner und die Arizona Coyotes mussten sich den New Jersey Devils mit 1:2 nach Penaltyschießen geschlagen geben.