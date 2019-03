Grüß Gott, liebe Leser der „Krone“!

Auf Initiative der FPÖ soll nun die Finanzierung des ORF neu aufgestellt werden. Es ließ sich bisher kein halbwegs seriöser Experte dazu hinreißen, das angedachte Konzept für richtig und zielführend zu erklären. Doch geht es dabei nur vordergründig ums Geld. Die eigentliche Zielsetzung ist doch, den ORF und seine Journalisten gefügig zu machen – einzuschüchtern – gegen die Kritik am Verhalten, an den Machenschaften der eigenen politischen Vertreter. Eine Demokratie aber braucht keine gefügigen Journalisten. Sondern selbstbewusste Redakteure zu unser aller Nutzen – um eben Skandale, Machtüberschreitungen, Korruption etc. aufzuzeigen. Gibt es irgendeinen vernünftigen Grund ein österreichisches Traditionsmedium wie den ORF zu zerstören? Nur weil einem in einigen Fällen die Berichterstattung nicht passt? Und der Hinweis, bei früheren Regierungen seien auch Posten parteipolitisch besetzt worden, ist – mit Verlaub – kindisch. Hey, wir haben das Jahr 2019! Wir könnten einfach einmal etwas viel besser machen. Ohne gegenseitige Schuldzuweisungen! Uns allen kommt dabei eine besondere Verantwortung zu. Wir müssen einen freien ORF einfordern und verteidigen. Egal wer an der Macht ist.