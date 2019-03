Kajetanerplatz als politisches Erbe

„Wenn man es so sehen will, ist das mein politisches Erbe“, meint der 25-jährige Rößlhuber. Am Freitag gab er bekannt, dass der Architektur-Auftrag für die Neugestaltung des Kajetanerplatzes erteilt wurde. 2,1 Millionen Euro Sonderbudget stehen dafür heuer und im kommenden Jahr zur Verfügung.