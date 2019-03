IGGÖ trifft auf Jüdische Gemeinde Graz

Austausch in Zukunft intensiver

Der IGGÖ Präsident-erklärte, dass Antisemitismus auch unter Muslimen in keinster Weise akzeptiert werden dürfe. Zwischen Juden und Muslimen gäbe es auch viele Gemeinsamkeiten, die es zu betonen und vermitteln gelte. Der Austausch solle in Zukunft deutlich intensiviert werden.