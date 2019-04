Unter Kontrolle? Wenn Zwänge unser Leben diktieren

Gedanken in „Endlosschleife“

Auch wenn einem bestimmte Dinge ständig im Kopf „herumgeistern“, kann das ausarten. So genannte Zwangsgedanken sind immer wiederkehrende Ideen, Impulse und Vorstellungen, die unangenehm und verängstigend wirken, aber nicht beiseite gelassen werden können. Oft geht es um aggressive und sexuelle Inhalte oder um chronische Zweifel an der Ehrlichkeit anderer Personen. Solche Gedanken und Rituale kennen die meisten Menschen von sich selbst. „In mildem Ausmaß ist das nicht krankheitswertig. Wenn der Alltag dadurch allerdings deutlich eingeschränkt wird und ein großer Leidensdruck bei den Betroffenen besteht, spricht man von behandlungsbedürftigen Zwangsstörungen. In schweren Fällen ist ein normales Leben gar nicht mehr möglich. Hier ist professionelle therapeutische Hilfe notwendig“, betont Moritzer.



Von lilafarbenen Eisbären und Ohrwürmern

Burkhard Ciupka-Schön: „Zwangsgedanken können nicht unterdrückt werden, im Gegenteil. Fast jeder Betroffene hat längst versucht, seine Zwangsgedanken zu kontrollieren und zu vermeiden. Hier eine kleine Demonstration. Ist Ihnen schon einmal ein lilafarbener Eisbär begegnet? ... Versuchen Sie bitte einmal Ihrer besonderen geistigen Fähigkeiten eine Minute lang nicht an einen lilafarbenen Eisbären zu denken. Was? Das klappt nicht? ... Das kann auch nicht klappen. Wir Psychologen nennen das einen Rebound-Effekt. Das heißt, wir Menschen sind nicht in der Lage, beliebige Gedanken einfach abzuschalten. Dies gilt natürlich im besonderen Maße auch für Zwangsgedanken. Wir haben einfach nicht die Fähigkeiten, unsere Gedanken willkürlich zu steuern.“



Wie entstehen Zwangsstörungen?

Der Ursprung von zwanghaften Verhaltensweisen und Gedanken liegt vermutlich in der frühen Kindheit. Oft gibt es mehr oder weniger traumatisierende Erlebnisse oder Situationen, verbunden mit dem Gefühl von Kontrollverlust, die beim Kind große Angst hervorrufen können und sich in späteren Jahren auf diese Weise auswirken. Etwa zwei bis drei Prozent der Bevölkerung sind im Laufe ihres Lebens davon betroffen. Faktoren wie Genetik, Erziehungsstil und Aspekte der Persönlichkeit spielen eine weitere Rolle, so Reinecker: „Den Beginn von Zwangsstörungen kann man sich als einen schrittweisen (stufenartigen) Vorgang vorstellen, bei dem vor allem die Bewertung eines Gedankens und der Versuch, den Gedanken durch Handlungen zu unterdrücken, d.h. das Neutralisieren, die wohl entscheidenden Elemente sind.“