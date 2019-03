Betrunkener Wohnmobilfahrer von Polizei angehalten

Nur mehr in Schlangenlinien und extrem langsam konnte offenbar ein Wohnmobillenker am Donnerstag Richtung Villach fahren. Der Brite hatte 2,34 Promille im Blut. Erst bei der Raststätte Krottendorf in Zederhaus konnte die Polizei den Alkofahrer anhalten. Der Lenker wurde angezeigt.