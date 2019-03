Reservierter Sitzplatz im Flugzeug ist nicht fix

„Sowohl auf dem Hin-, als auch Rückflug bekamen wir nicht die gebuchten Sitze 12J und 12H“, so Monika und Gerhard K. Nach ihrer Rückkehr wandten sich die Wiener an die Airline. Die lehnte die Erstattung der bezahlten 25 Euro pro Person und Strecke, in Summe 100 Euro, ab, da vergleichbare Sitzplätze der gebuchten Kategorie, am Gang und in der Mitte, vergeben wurden. Weshalb Familie K. uns unzufrieden schrieb.