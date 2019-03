Dutzende Tote nach Chemie-Explosion in China

Bei einer schweren Explosion in einem Chemiepark in Ostchina sind mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen. Rund 90 Menschen wurden schwer verletzt, viele befinden sich in einem kritischen Zustand. Durch die Wucht der Explosion seien zahlreiche Autos, Wohnhäuser und andere Gebäude teils noch einige Kilometer entfernt von der Unglücksstelle beschädigt worden. Rettungskräfte brachten Tausende Arbeiter und Bewohner umliegender Dörfer in Sicherheit.