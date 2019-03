Stadtrat bekam Wutanfall wegen Wohnbauprojekt

Inhaltlich ging es um ein geplantes Wohnbauprojekt der SPÖ-nahen Wiener Genossenschaft EBG. Sie will in der Bahnhofstraße in Itzling einige Häuser mit billigen Sozialwohnungen schleifen und knapp 60 neue Wohnungen errichten. Der Haken: Für die Häuser gibt es ein Erhaltungsgebot. Fuchs: „Das ist eine der wenigen Siedlungen aus der Zwischenkriegszeit.“ Dennoch laufen die Planungen für den Abriss auf Hochtouren. Die ÖVP will nun einen Bericht, ob die Häuser erhalten werden sollen. Das ließ Padutsch toben.