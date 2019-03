Das sind die beliebtesten sozialen Netzwerke

Zum vierten Mal präsentiert Saferinternet.at mit Unterstützung des Bundeskanzleramtes, Sektion Familien und Jugend, den Jugend-Internet-Monitor. In einer repräsentativen Umfrage wurden die beliebtesten Sozialen Netzwerke von Jugendlichen in Österreich ermittelt. Von den Top Drei - WhatsApp, YouTube und Instagram - konnte Instagram als einziges weiter zulegen. Befragt wurden 400 Jugendliche in ganz Österreich im Alter von 11 bis 17 Jahren.