„Unrichtig“: Lehrerin weist Vorwürfe zurück

„Beweise in ausreichender Dichte und Güte“

Noch bis Freitagmittag werden Meldungen rund um Vorfälle mit der Lehrerin gesammelt. 15 Stellungnahmen gingen bislang zu dem Fall ein. Eine Elterninitiative hat weiters eine Vielzahl an Geschehnissen aus den vergangenen zehn Jahren dokumentiert, wie deren Sprecher gegenüber dem „Kurier“ erklärte. Es gebe „Beweise in ausreichender Dichte und Güte“ für das übergriffige Verhalten der Lehrerin. „Wir haben die Namen betroffener Schüler und Eltern, die jederzeit in einem Verfahren aussagen würden.“