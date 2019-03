Bäuerinnen-Tag: 1000 Landwirtinnen zu Gast

„Wir Bäuerinnen sind bereit, noch mehr Funktionen in agrarischen Gremien zu übernehmen. Frauen haben oftmals andere Sichtweisen, daher ist es wichtig, dass sie ihre Ideen und Meinungen auch offensiv einbringen“, so Landesbäuerin und LK-Vizepräsidentin Elisabeth Hölzl. Sie ist besonders stolz darauf, dass es wieder gelungen ist, in jeder Gemeinde eine Ortsbäuerin zu finden. In jeder einzelnen Kommune wurde in den vergangenen Monaten eine Wahl abgehalten, die vielen motivierten Bäuerinnen haben gezeigt, dass sie eine starke Stimme am Land sein wollen. Hölzl: „,Nimm die Zukunft selber in die Hand‘ ist auch das Motto der Salzburger Ortsbäuerinnen, die ihre ehrenamtliche Tätigkeit für den ländlichen Raum sehr ernst nehmen.“