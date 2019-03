Mit City4U gratis zum Sound Everest Winterfestival

# Viele Gruppen. Viele Stile. Viele Bühnen.



HausAir Main Stage

Auf der HausAir Main Stage wird am Freitag und Samstag mit unter anderem Moop Mama, Mono & Nikitaman, Folkshilfe, Krautschädl, Edmund und weiteren mit einem bunten Genre-Mix aus Reggae, Rock, Mundart-Pop, uvm. gerockt.



Woodstock Winteralm

Ganz in Woodstock der Blasmusik-Manier steht Viera Blech, Wüdara Musi, Eschenauer Tanzlmusi, Schoffeichtkoglposcha, Die Fexer und Tegernseer Tanzlmusi auf der Woodstock-Winteralm für echte, ehrliche und traditionelle Blas- und Volksmusik.



Snow Break Hütteneskalation

Bereits legendär vom Snow Break Europe gibt’s am Freitag und Samstag von und mit unseren eskalationserprobten Entertainern und Deejays von Rudy MC und 2:tages:bart auf der Snow Break Hütteneskalation reichlich Grund zu feiern.



Silent-Disco

Am Samstag heißt’s: Kopfhörer checken. Musikrichtung wählen. Und vollgas „silent“ abtanzen. Zwei unterschiedliche Musikrichtungen dargeboten von zwei Szene-bekannten Deejays.



Mountain Circus

Manege frei für eine satte Ladung Partybeats gepaart mit elektronischen Zauberklängen. Am Freitag und Samstag geht’s nach der letzten Main Stage-Band bei der Aftershowparty im Mountain Circus nochmals so richtig glamourös ab.