Geheimtipp: Jetzt Luxusurlaub in Tirol erleben!

Mehr als 2000 Sonnenstunden pro Jahr machen das Hochplateau rund um Serfaus, Fiss und Ladis zu einem Paradies für Genießer, Bergsportler und Aktivurlauber. Die Region hat einiges zu bieten und auch das Hotel folgt diesem Motto mit vielen inkludierten Extras. Es beginnt mit dem kulinarischen Angebot im Hotel: Ihr Gaumen wird täglich bei einem 5-Gang-Wahlmenü mit Salat und Desserts verwöhnt. Auch beim Frühstücks-Schlemmerbüffet mit Bio-Vital- und Tee-Ecke wird es Ihnen an nichts fehlen und Sie gehen gestärkt in einen ereignisreichen Tag.



Locken Sie sportliche Aktivitäten oder Entspannung im Wellnessbereich des Hotels? Oder vielleicht sogar beides? Nutzen Sie alle Vorteile der Super.Sommer.Card, welche für Sie inkludiert ist und starten Sie einen Wander- und Erlebnistag in den Tiroler Bergen. Fahren Sie mit einer der zehn Bergbahnen in Serfaus-Fiss-Ladis, nehmen Sie an geführten Wanderungen teil oder erforschen Sie Ihre Grenzen beim Biken. Nach einem anstrengenden Tag bietet der über 3000 Quadratmeter große Spa- und Wellnessbereich des Hotels alle Möglichkeiten, sich wieder zu erholen. Wie wäre es mit einem osmanischen Dampfbad, einem Besuch der Panorama-Sauna oder Relaxen in den Innen- und Außenschwimmbädern?