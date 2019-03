Viel Wind um den neuen Rettungshubschrauber

Anrainer haben Sorgen

Inzwischen macht sich in St. Michael, wo der dritte ÖAMTC-Stützpunkt nahe der Kaserne geplant sein soll, Unbehagen breit. Anrainer entlang der Einflugschneise befürchten den Lärm, insbesondere in der Nacht. Ein dritter Rettungshubschrauber sei zu begrüßen, so ein Bewohner der Rosegger-Siedlung - allerdings nicht in der Nähe des Siedlungsgebiets.