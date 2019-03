Wie ein Blatt im Wind

Das Holz, das der italienische Künstler in den Wäldern der Abruzzen aufspürt, ist in seiner Materialität so reduziert, dass es extrem fragil, zart und zerbrechlich ist. Weshalb Galerist Peter Frey bei der Vernissage Dienstag Abend permanent durchs Mikro brüllte. „Bitte nicht berühren.“