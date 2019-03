Tausende Salzburger vom Verkehrslärm betroffen

Mehr als 3000 Bürger in St. Johann betroffen

Davon können andere Orte im Bundesland nur träumen. In diesen Tagen wurde eine aktualisierte Lärmkarte veröffentlicht, welche die Belastung für Bürger an Landesstraßen verdeutlicht. Sie zeigt genau wo, wie viele Menschen vom Verkehrs- und Industrielärm betroffen sind. Spitzenreiter ist die Gemeinde St. Johann im Pongau. Dort werden 3139 mit einem Pegel von mehr als 55 Dezibel beschallt. Knapp dahinter folgt Hallein mit 3076 Betroffenen. Mit 47 Prozent Belasteten der Gesamtbevölkerung im Ort, liegt Weißbach bei Lofer in Führung.

Wie schaut es in den klassischen Staugemeinden aus? Allgemein nicht gut. Etwa in Eugendorf, Bergheim, Straßwalchen, Elsbethen, Zell am See, Saalfelden oder Hof sind Tausende Bürger dem hohen Lärmpegel ausgesetzt.

Das Gegenteil zeigt ein Beispiel aus dem Flachgau: In Henndorf sind dank des Umfahrungstunnel nur drei Prozent von Lärm betroffen.