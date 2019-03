Porsche Holding: Umsatz sank um 8,6 Prozent

Die Porsche Holding Salzburg ist auch am Gebrauchtwagenmarkt tätig, hier betrug der Absatz 2018 213.300 - bereinigt um den PGA-Verkauf sei das ein Plus von 6,1 Prozent gewesen. Bei den Leasingverträgen der Porsche Bank ist der Bestand der Verträge in Österreich 2018 um 10,5 Prozent auf mehr als 177.407 Stück gestiegen. Durch die Übernahme des Volkswagen Versicherungsdienstes (VVD) per 1. Jänner 2018 sei auch ein großer Zuwachs an Kaskoverträgen verzeichnet worden. Mit einem Gesamtjahresplus von 181.103 Kaskoverträgen sei der Bestand per Ende 2018 auf 413.136 angewachsen, hieß es.