Spekulation um Klickkäufe sorgen für Aufruhr

Die sozialen Netzwerke sind für viele angehende und auch bereits erfolgreiche Musiker unverzichtbar. Die Fans möchten an ihrem Leben teilhaben und Social Media gibt ihnen das Gefühl, ganz nah an ihrem Star dran zu sein. Und die Musiker brauchen die Klicks. Um die gibt es gerade eine große Aufregung, vor allem was die neue Generation der Deutschrapper betrifft. Denn ein Trio von deutschen Teenies hat zugegeben, Fake Views für Capital Bra, Memo, Fero und Co. kreiert zu haben - ohne deren Wissen.