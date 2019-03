Drogenprozess im Umfeld des Mordfalls Irene P.

Wegen Drogenhandels im Raum Zell am See stehen seit Mittwoch neun Angeklagte im Alter von 18 bis 35 Jahren in Salzburg vor Gericht. Einer der Beschuldigten, ein 21-jähriger Türke, war laut Anklage der Ex-Freund jener 20-jährigen Verkäuferin, die am 2. Oktober 2018 in Zell am See erschossen wurde. Er soll die Frau „bei ihrem schwunghaften Suchtgifthandel“ unterstützt haben.